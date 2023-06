Ecco "Surfin’ Love City Tour": quattro serate di suono alternativo

A Recanati in questo fine settimana entra in scena il "Surfin’ Love City Tour", una kermesse musicale itinerante nuova nel suo genere. Si inizia giovedì a piazzale Patrizi di fronte al teatro Persiani, alle 19, con il dj set di "Qualche Pezzo Facile" e alle 21 con i "Messer Chups", un gruppo in puro stile Horror SurfRock&Roll proveniente dalla Russia e alla sua unica data nelle Marche. Venerdì sarà la volta del "Freaky Garden", dj set di sonorità rare ed esotiche selezionate ad arte da Rocco Nicolai, Francé Moretti e Chicca che si esibiranno ai giardini pubblici alle 19. Lungo il viale del Colle dell’Infinito, davanti al più poetico dei tramonti, sabato dalle 19 in poi "Disky à Go Go", dj set della Surfin’ Love DJs Crew con Johnny Walker, Rick Fuzz, ChaCha Heel e qualcun altro a sorpresa. Infine si conclude domenica alle 21 nel cortile di Palazzo Venieri gli italianissimi "Erotik Twist" suoneranno il loro nuovo album in anteprima nazionale e alle 22 "The Darts", band tutta al femminile direttamente dagli Stati Uniti ammalierà il pubblico con un potente garage rock. Lo spettacolo, ideato e organizzato da Surfin’ Love, vede la collaborazione amichevole di importanti attività commerciali recanatesi accomunate dalla passione per la musica: Il Crogiolo laboratorio orafo, Iaia Tattoo, il Microbirrificio artigianale Resina, Pasta Frumenti Maliani e Pixie hair & shop. Passepartout Libreria Caffè, Arci La Serra, il Grottino Caffè e il Café de la Paix, ospiteranno pubblico e band tra un’esibizione e l’altra e negli after party.