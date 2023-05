Ecco un nuovo dehors all’angolo tra via Trento e viale Matteotti

Nuovo dehors autorizzato in città dall’amministrazione comunale, sorgerà all’angolo tra via Trento e viale Matteotti e per fare spazio al gazebo dovranno traslocare due bancarelle degli ambulanti del mercato del sabato, collocate in piazza Gramsci. Via libera della giunta allo spostamento della postazione numero 360 lungo viale Matteotti in direzione via Trento, fino all’adiacente cabina telefonica. Inoltre, il posteggio numero 337 verrà assegnato al titolare del 338, che verrà soppresso. In sostanza, uno slittamento e un trasferimento. La decisione è stata presa in via sperimentale per andare incontro alla richiesta di installazione di una pedana avanzata dalla società Ultima Srl per la durata di un anno, fino all’aprile del 2024.