Ecco "Una scossa al cuore". A lezione per salvare vite

Si è svolta al quartiere le Vergini la serata informativa sul corretto utilizzo dei defibrillatori salvavita, gestita a coordinata dal Cives Macerata e rivolta alla cittadinanza, nell’ambito del progetto "Una scossa al cuore" promosso dal Comune con Cives e Unbeatables. Grazie alla campagna, nei mesi scorsi sono stati posizionati a Macerata cinque totem con defibrillatori, in particolare nelle frazioni di Piediripa, Sforzacosta e Villa Potenza, e nei quartieri di Corneto e Le Vergini, seguite da un programma di giornate dedicate al funzionamento del sistema dell’emergenza sanitaria 112, a come riconoscere un arresto cardiaco e quali comportamenti attuare (per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo macerata@cives-odv.org). Il prossimo appuntamento informativo è previsto a Corneto, venerdì 7 marzo alle 21, al teatrino della parrocchia del Santissimo Sacramento dei Frati Minori Cappuccini. È possibile contribuire al progetto "Una scossa al cuore" consultando il link: https://unbeatables.it/una-scossa-al-cuore-macerata-cardioprotetta/ o scrivendo una mail a president@unbeatables.it. "È importante creare una rete di protezione nelle comunità per abbattere l’inaccettabile numero di decessi causati dall’arresto cardiaco – ha detto l’assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile, Paolo Renna – ed è fondamentale che le persone siano formare in maniera adeguata. Il progetto è stato avviato con grande successo e siamo orgogliosi che i cittadini abbiano mostrato un grande senso civico e di attenzione verso l’altro".

Martina Di Marco