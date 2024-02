Ecco "Venti dell’Est", il direttore Carlo Rizzi a teatro con la Form

Un direttore e un solista di livello internazionale per il prossimo programma Form "Venti dell’Est". Nell’appuntamento di martedì alle 21 al teatro Lauro Rossi, infatti, sul podio dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana salirà per la priva volta Carlo Rizzi (foto), ambasciatore della musica italiana a Londra, Parigi, Salisburgo e soprattutto a New York, dove in 30 anni ha diretto circa 250 opere alla Metropolitan Opera. Il solista sarà il pianista Andrea Lucchesini, Accademico di Santa Cecilia dal 2008, impegnato anche nell’organizzazione musicale e direttore artistico degli Amici della musica di Firenze. La serata musicale inizierà con le Danze popolari Rumene per orchestra di Béla Bartók, estroverse nei loro ritmi caratteristici, per passare al Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in fa min., Op. 21, di Fryderyk Chopin, opera giovanile, presentata per la prima volta a Varsavia. Biglietti in vendita da 15 a 18 euro (per gli studenti è previsto un prezzo speciale a 4 euro), disponibili alla biglietteria di piazza Mazzini e su vivaticket.

