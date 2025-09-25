Ecco "Visioni", un festival per quattro paesi

Torna il festival di poesia "Visioni", da domani a domenica, tra Muccia, Valfornace, Sarnano e Fiastra. Sotto la direzione artistica del poeta Marco Onofrio (foto), la tre giorni di incontri, reading e performance unirà la letteratura al paesaggio dei Sibillini, con la partecipazione di ospiti come Giuseppe Bova, Allì Caracciolo, Ilaria Drago, Sandro Gros-Pietro, Serena Maffia, Francesco Tassone e Michela Zanarella. Saranno presenti anche poeti uditori, tra cui Luciano Censi, Alessandro Chiometti, Dante Maffia, Gabriella Maggio, Tiziana Marini, Chiara Mutti, Bernardo Santos e Simona Stancu.

Si parte domani, alle 15 all’eremo del Beato Rizzerio di Muccia. Poi reading al lavandeto "La melanda" a Taro di Fiordimonte, a Valfornace, accompagnato da intermezzi musicali a cura di Lorenzo Giammarioli e Valentina Onofrio e da "yoga poetico" con Francesco Tassone. Alle 18.30, a Pievebovigliana, nella canonica della chiesa di San Giusto in San Maroto, visita aperta a tutti e lettura "La memoria dell’acqua".

Sabato a Muccia performance dei Primo Consumo dal titolo: "Maledizione della guerra". Nel pomeriggio, dalle 17, la Pinacoteca comunale di Sarnano farà da cornice al reading poetico "Sorella Pace".

Domenica alle 12 il Giardino delle Api di Pievebovigliana accoglierà "Api invisibili" con la partecipazione di Alvaro Caramanti, presidente del Consorzio apistico della provincia di Macerata e del tecnico apistico Alessandra Ripari. Alle 15, di nuovo all’eremo di Muccia per "Distillati d’amore", reading poetico con gli amari Varnelli. Infine, alle 18.30 a Fiastra "Cuori di Pace" con gli intermezzi musicali di Lallo Pascucci.