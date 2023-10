Echi e suoni dal trombone di Filippo Vignato

Domani secondo appuntamento di Riverberi (rassegna targata RisorgiMarche) con il trombonista Filippo Vignato (nella foto) che presenterà il suo "All About Dreaming". Una performance mattutina, alle 11.30, nella Pinacoteca comunale di arte contemporanea, che conserva una significativa raccolta di opere, di cui molte inedite, di importanti artisti del Novecento, tra cui Tullio Crali e Wladimiro Tulli. "Una performance per trombone solo, un dialogo essenziale e minimalista con gli echi, i riverberi e le risonanze del luogo. Un’esperienza totalizzante per musicista e pubblico, avvolti dallo stesso suono e dallo stesso spazio in una dimensione onirica senza tempo", spiegano gli organizzatori. Ingresso 5 euro. Il concerto è inserito in una giornata densa di attività volte alla scoperta del territorio: escursioni in e-bike, visite guidate, mostre, laboratori artigiani. Dalle 15 alle 19 all’ex teatrino comunale mostra a cura del liceo artistico Mannucci.