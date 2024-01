Ecocalendario con i disegni degli alunni della primaria Lodi

L’ecocalendario 2024, dove sono indicati i giorni per il conferimento dei rifiuti porta a porta, è stato arricchito quest’anno dai disegni degli alunni delle classi quarte della scuola primaria Mario Lodi, nell’ambito di un progetto realizzato in collaborazione tra Comune, Lions Club Matelica e Istituto comprensivo Mattei. Quattordici gli elaborati dei bambini prodotti per questa utile pubblicazione domestica in corso di distribuzione nelle case e reperibile anche presso gli uffici comunali ed il comando della Polizia locale. Per ringraziare e rendere maggiormente partecipi i bambini che hanno contribuito all’opera mercoledì mattina il vicesindaco e assessore alla Nettezza urbana Denis Cingolani ed il comandante della Polizia locale Giuseppe Corfeo, alla presenza della dirigente scolastica Roberta Carboni e delle insegnanti, hanno consegnato agli alunni dei piccoli diplomi come ricordo. "Sono stati realizzati tanti bei disegni – ha dichiarato il vicesindaco Cingolani – e tutti mettono in luce l’importanza dei temi legati alla difesa dell’ambiente: questo ci fa riflettere su quanto anche i giovani siano sensibili a tali argomenti ed è proprio da loro che dobbiamo partire per sperare in un futuro migliore".

m. p.