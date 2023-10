Ecodoppler per un anziano, lista d’attesa infinita nel pubblico: "Me lo paghi Acquaroli"

Macerata, 18 ottobre 2023 – “Nei giorni scorsi mi sono recato al Cup dell’ospedale di Macerata per prenotare un esame ecodoppler per mio padre, Giannino Puliti, 95 anni compiuti il 4 ottobre scorso. La risposta è stata sorprendente: a Macerata la prima data utile è giugno 2024, quella più vicina è il prossimo 27 novembre, ma all’ospedale di Urbino. Mio padre si rivolgerà alla sanità privata, ma mi ha già detto che invierà la relativa fattura al presidente della Regione, Francesco Acquaroli, per essere ristorato dell’ingiusta spesa che deve affrontare, perché gli viene impedito di usufruire del sistema sanitario pubblico e viene calpestato il diritto alla salute, sancito dalla Costituzione".

E’ quanto denuncia il maceratese Gianluca Puliti, che evidenzia come sia impensabile che una persona anziana, magari in precario stato di salute e bisognosa del trasporto assistito, possa fare un viaggio, tra andata e ritorno, di circa 280 chilometri per fare un esame piuttosto comune. "Possibile che la stessa persona anziana – prosegue Puliti - se vuole evitare un lungo e disagevole trasferimento, debba attendere 9 mesi, cioè 36 settimane, cioè 270 giorni, per sapere se ha un qualche problema circolatorio potenzialmente pregiudizievole per la sua vita? Io non credo. Entrambe le soluzioni proposte dal sistema sanitario regionale finiscono inevitabilmente per orientare la scelta del paziente verso la sanità privata che, a pagamento, è in grado di offrire la prestazione richiesta nel giro di due o tre giorni. Sempre che il paziente se lo possa permettere".

La triste constatazione, secondo Puliti, è che non si tratta di qualcosa che riguarda un specifica prestazione, ma della sostanziale incapacità della sanità regionale di garantire esami clinici in strutture di prossimità e in tempi ragionevoli e congrui. "Mi sono già trovato più di una volta in situazioni analoghe. La cosa che più colpisce è che le principali vittime sono le persone più fragili e più deboli, come gli anziani e gli indigenti, cioè proprio quelli che il sistema dovrebbe proteggere. A questi, se non hanno un santo in paradiso e disponibilità economiche, resta un’unica opzione: rinunciare a eseguire la diagnostica e, quindi, a curarsi".

La politica deve fare qualcosa, e lo deve fare in fretta. "Non mi riferisco solo al governo regionale, che ha la responsabilità diretta della gestione dell’odierno stato di cose, ma anche all’amministrazione cittadina che dovrebbe rendersi interprete e portavoce dell’ingiustizia e dei disagi che i suoi concittadini sono costretti a subire". Eppure le vittime di questa situazione non danno voce alla loro indignazione. "Forse perché siamo alla rassegnazione e sfiducia più completa, alla convinzione che ogni sforzo è inutile, che tanto vale astenersi dalla protesta e magari anche dal voto. Quanto è accaduto a mio padre, 95enne cittadino maceratese, non è un caso personale. Sono situazioni potenzialmente ascrivibili a tutti i maceratesi "senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". Almeno in questo la Costituzione è pienamente rispettata", conclude Puliti con amara ironia.