Ecografie, consulenze e convegni: la città e le iniziative per le donne

Sono state un successo le iniziative promosse dalle Aziende sanitarie territoriali in occasione della festa della donna: pup test, visite senologiche, valutazione tiroidea, possibilità di vaccinarsi contro il papilloma virus, consulenze sulle problematiche femminili, ecodoppler, moc e tante altre. Nella Ast di Macerata, in particolare, i Servizi Territoriali e i consultori hanno effettuato 77 prestazioni tra visite, ecografie, colloqui psicologici e consulenze per l’infertilità. I reparti di Pediatria, Ostetricia e Ginecologia di Civitanova hanno effettuato 12 visite in totale, comprese le ecografie. Nella sala consiliare del Comune, sempre a Civitanova, si è tenuto un partecipato incontro sui problemi della pubertà, della crescita e dell’obesità con specialisti ospedalieri (oltre ai presenti più di 90 persone si sono collegate da remoto). Il tutto anticipato nel primo pomeriggio di giovedì da un open day sulla prevenzione e il benessere della Donna nell’aula biblioteca dell’ospedale di Macerata. "La promozione della salute è stata il filo conduttore – ha detto l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – e ha riguardato le donne di tutte le età. Durante la pandemia l’attività di prevenzione si era fermata. Ora, però, dobbiamo restituirle il ruolo strategico che merita. Tutto il territorio regionale ha dato il suo contributo valorizzando aspetti diversi della vita delle donne".