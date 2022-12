Ecografo di ultima generazione per la Chirurgia dell’ospedale

E’ un fine anno di donazioni per la sanità maceratese. Quella più importante è stata fatta da Banca di Macerata spa che ha messo a disposizione 50mila euro (iva inclusa) per l’acquisto di un sistema ecografico "Full digital modello MylabX8" a favore dell’Unità operativa complessa di Chirurgia dell’ospedale di Macerata. Si tratta di una tecnologia che, nella valutazione dell’Area Vasta 3 (autorizzata all’accettazione della donazione dal direttore generale Asur), viene definita "strategica per il raggiungimento degli obiettivi aziendali e utile a migliorare la qualità dei servizi offerti e a dare risposte più efficienti ai crescenti bisogni della collettività". Una apparecchiatura che sia il direttore della Chirurgia che il Dirigente medico del presidio unico dell’Area Vasta 3 hanno giudicato rispondente alle esigenze della Chirurgia. Da parte sua l’Asur – Area Vasta 3 farà tutto quanto necessario per la predisposizione e la messa a disposizione della ditta fornitrice di locali idonei per l’installazione della tecnologia, effettuando il collaudo in contraddittorio con la ditta, e facendosi carico della manutenzione dell’apparecchio.

Di minor importo, ma non meno importanti, le altre donazioni. E. C. e E. M. hanno donato 150 euro; G.M. e P. A.R., hanno donato 220 euro da destinare all’Hospice "Il Glicine"; l’associazione "A cuore aperto", ha donato arredi vari per l’Unità operativa di medicina d’urgenzapronto soccorso dell’ospedale di Camerino per un valor di 15.180,66 euro; Anna Menghi ha donato un personal computer per la Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Macerata per un valore di 3.172 euro; Michela Montecchiari ha donato due poltrone relax modello ps024 per Medicina di San Severino (valore di 1.840,74 euro).

f. v.