Ecologia, sguardo e silenzio secondo Arminio

Continua il ciclo di incontri su ’Meditazione e presenza mentale. Come affrontare le situazioni quotidiane con maggiore armonia interiore’, organizzato dal Dipartimento di Studi umanistici dell’Unimc. Oggi, alle 18 nell’aula ’Proietti’, al terzo piano della sede universitaria di via Garibaldi 20, si terrà il secondo appuntamento e sarà tenuto dal poeta e paesologo Franco Arminio sul tema ’L’ecologia dello sguardo e il valore del silenzio’. Arminio (nella foto) è una delle voci più originali del panorama letterario e civile in Italia. L’iniziativa sarà introdotta da Roberto Mancini, direttore del Dipartimento di Studi umanistici.