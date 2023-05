Economia, 2022 negativo Oltre 2.600 imprese hanno chiuso l’attività

Anche il Documento unico di programmazione 2023 – 2025 della Provincia segnala una situazione economico – sociale in sofferenza. Si legge nella parte introduttiva: "Già nel 2021, anno della ripresa post Covid, la provincia di Macerata aveva perso 394 imprese rispetto all’anno precedente (-1,16%) che già ne contava 413 in meno. Le cancellazioni arrivate alla Camera di Commercio nell’anno appena trascorso sono state di ben 2.623 imprese: quasi una impresa su 10 (per esattezza l’8%) ha chiuso la propria attività, molte di più delle 2.045 cancellazioni avvenute nell’anno pandemico. Ogni giorno sono più di 15 le imprese maceratesi che cessano la loro attività (459 al mese), meno della metà quelle che nascono". Una "performance" negativa, la peggiore delle Marche, che si accompagna ad un mercato del lavoro che desta più di una preoccupazione, visto che nella fascia 15 - 34 anni abbiamo il più basso numero di occupati (42%) e un numero di disoccupati (8.858) che evidenzia una tendenza al rialzo. Si aggiunga che nella fascia d’età 15 -29 anni i giovani che non studiano e non lavorano sono il 21,5% (uno su cinque). E, a proposito di studio registriamo una percentuale di laureati (il 24,4% della fascia d’età 25 – 39 anni) più bassa della media del centro Italia (31,7%) e di quella nazionale (28,8%), non pochi dei quali lasciano la provincia. "Il tasso di migratorietà delle persone tra i 25 e i 39 anni con almeno un titolo di studio terziario ha registrato indici negativi in provincia del 13,7 per mille laureati residenti nel 2019 e del 9,9 nel 2020; il dato medio nazionale ha fatto registrare nello stesso periodo, rispettivamente, - 4,9 e – 5, mentre il Centro ha avuto indici positivi, anche se per poco". Intanto ci sono diversi settori dell’economia alla disperata ricerca di manodopera. E non aiuta neanche l’immigrazione, visto che al primo gennaio di quest’anno si contano in provincia 28.118 stranieri residenti, molti meno rispetto a qualche anno fa, quando hanno anche superato quota 32mila. Uno scenario in cui nell’ultima parte del 2022 si sono inseriti alcuni segnali positivi, ma che impone un ripensamento rispetto ad un "modello economico" che arranca e fa difficoltà a garantire lo sviluppo. Il riferimento alla "transizione energetica" ne costituisce un’ulteriore prova. "La percentuale di energia elettrica da fonti rinnovabili nella provincia di Macerata era nel 2020 al 38,7% del totale, meglio del dato regionale (36,8%), di quello del Centro (30,2%) e nazionale (37,4%). Rispetto al 2013, però, nel Maceratese si è registrata una riduzione del 2,9% e nelle Marche dell’1,3%, mentre nello stesso periodo il Centro è cresciuto del 2,2% e l’Italia del 3,7%".

Franco Veroli