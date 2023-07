Economia fraterna rimedio contro l’individualismo

Sarà aperta fino a domani agli Antichi forni la mostra "Economia fraterna", curata da Fra Felice Autieri, Fra Domenico Paoletti, Oreste Bazzichi e Paolo Capitanucci. Durante la presentazione di apertura si è parlato, con Fra Felice Autieri, delle possibilità che un’economia di questo tipo offre. "Può essere una bussola per la contemporaneità - ha affermato Autieri, insegnante di storia della Chiesa e bibliografo -, così come ogni periodo storico, quello che viviamo ha le sue difficoltà. Il nostro impegno vuole consistere nel creare un’alternativa credibile e francescana all’individualismo imperante di quest’epoca, in cui ognuno di noi è chiamato a leggere la realtà con lo spirito che più gli è proprio, senza nulla imporre. D’altronde - continua il curatore della mostra -, lo stesso San Francesco non imponeva il suo stile. La sfida è non temere la problematicità, anche economica, del presente".

La mostra "Economia fraterna" è una miscellanea di riflessioni fra storia, sociologia, teologia ed economia. Pensata all’interno del meeting internazionale di Assisi centrato su San Francesco che si svolse nel novembre 2021, racconta la visione del santo su questi temi, ad oggi cruciali. Lo stesso Papa lo ha scelto come riferimento del suo magistero. La mostra espone il contributo francescano offrendo una visione sintetica del paradossale apporto che Francesco e alcuni suoi seguaci hanno dato all’economia come attività e come dibattito, vivendo lo stile della fraternità e testimoniando il valore del lavoro come una grazia e la povertà come una vera ricchezza in quanto permette di gustare il mistero delle relazioni. Si è parlato di gratuità che, come cifra dell’umano, dovrebbe ispirare ogni attività, economia compresa. "Senza la logica del dono, questa si disumanizza. L’idea della mostra - ha continuato Fra Felice Autieri -, è partita nel 2019 quando si volle creare una realtà trasversale che aiutasse il mondo accademico ad entrare in un’economia dal volto umano, sul modello proposto appunto da Sa Francesco d’Assisi. Figura molto famosa ma affatto conosciuta, veniva da una famiglia di commercianti. La sua vita e il suo approccio al bene cambiò con la conversione".

Durante la presentazione si è poi parlato dei fondamenti matematici e logici dell’economia fraterna, ispirata fra gli altri da Luca Pacioli, francescano vissuto nel ‘400 che volle fra i primi creare un tipo di economia a misura d’uomo per andare, come ha ricordato Felice Autieri, a "costruire ponti, non alzare steccati".

Lorenzo Fava