Economia nel segno di San Francesco

Si è svolta dal 13 al 16 luglio agli Antichi forni la mostra "Economia fraterna". All’apertura uno dei quattro curatori, fra Felice Autieri, ha tenuto un dialogo con Daniela Verducci, del Centro nuova cultura di Macerata, e guidato alla scoperta dei pannelli illustrativi il vescovo di Macerata Nazzareno Marconi. Il percorso era dedicato allo snodo che da San Francesco d’Assisi arriva fino a Papa Francesco e alle sue sollecitazioni per cambiare l’attuale economia, ridandole un’anima. I pannelli mostravano il sogno e i segni di un nuovo umanesimo economico. Divisa in quattro sezioni sui concetti di povertà, sui pensatori medioevali come Bonaventura, Olivi e Duns Scoto, (fra gli ispiratori di San Francesco), sulle conseguenze pratiche sull’attuale economia civile e sull’opera teatrale del "cantico economico", la mostra ha visto la presenza della vicesindaco D’Alessandro e dell’assessore ai servizi amministrativi Caldarelli. La mostra "Economia fraterna" è stata una miscellanea di riflessioni fra storia, sociologia, teologia ed economia. Pensata all’interno del meeting internazionale di Assisi centrato su San Francesco che si svolse nel novembre 2021, racconta sostanzialmente la visione del santo su questi temi, ad oggi cruciali. Lo stesso papa lo ha scelto come riferimento del suo magistero. Durante la presentazione si è parlato dei fondamenti matematici e logici dell’economia fraterna, ispirata fra gli altri da Luca Pacioli, francescano vissuto nel ‘400 che volle fra i primi creare un tipo di economia a misura d’uomo.