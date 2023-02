"Edera": cantiere d’arte attivo al Politeama

di Lucia Gentili

La seconda tappa del viaggio avviato dalla Fondazione Design Terrae e ideato e curato dall’associazione culturale Zagreus approda nel centro polifunzionale tolentinate, il Politeama, domenica dalle 17 con "Edera. Un lavoro in corso - residenza aperta". Lo spazio si trasformerà per l’occasione in cantiere d’arte attivo: nelle sale principali si articoleranno tre diverse sperimentazioni, tre laboratori affidati ad alcuni dei più promettenti artisti del territorio.

Questo il programma: alle 17 apertura e inaugurazione, alle 17.30 "Teatro Anatomico Inverso" - un laboratorio di Paola Tassetti, alle 18.30 "Do it yourself Il colore del gesto", un laboratorio di Luca Cesolari, alle 19.30 "Quaderno di viaggio – Verso Edera 2023" con Alessandro Nalli.

Alle 21.30 "Contatto – Una performance di Amoreeterno", alle 22 "Live Set Amoreeterno" e a mezzanotte fine evento. In contemporanea micro-esposizioni, momenti di riflessione e condivisione. Le porte si aprono al pubblico alle 17 e sarà possibile partecipare fino alle 24. L’ingresso è libero e gratuito.

"Le tre residenze saranno assolutamente libere, visitabili e partecipabili – spiegano gli organizzatori –. Lo spettatore avrà non solo la possibilità di assistere a un processo creativo in atto e alla produzione dal vivo di un’opera, ma potrà interagire liberamente con gli artisti stessi e in prima persona mettersi all’opera con dei materiali che verranno appositamente predisposti. Chi varcherà le porte del Politeama di Tolentino domenica potrà perciò diventare parte del ’Teatro Anatomico Inverso’ allestito nella sala spettacolo da Paola Tassetti, eclettica artista originaria di Civitanova vincitrice lo scorso anno dei premi Pannaggi e Venere di Frasassi".

"Scendendo giù, nei laboratori, – aggiungono – si potrà invece osservare al lavoro Luca Cesolari, pittore tolentinate, che attraverso la matericità e l’accostamento di forme e colori riflette sul mezzo pittorico, permettendo al visitatore di intervenire direttamente sulle tele". "Nella sala polivalente adiacente al foyer, – concludono gli organizzatori – ci si potrà invece immergere nelle atmosfere di Amoreeterno, collettivo di giovani artisti del territorio che abbraccia tante diverse aree dell’espressione e che per l’occasione costruirà un ambiente capace di connettere onde sonore, colore e tessuto mettendo al centro dell’azione il visitatore".

Prevista la partecipazione anche di alcuni degli artisti che hanno partecipato proprio al primo capitolo di Edera, tenutosi il giugno scorso.