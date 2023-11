"Edera Velenosa" al Rossini, uno spettacolo per dire no alla violenza contro le donne

Giornata internazionale contro la violenza nei confronti delle donne, il teatro Rossini di Civitanova ospita uno spettacolo per accendere un ulteriore faro sul fenomeno. Sabato, alle 21.15, andrà in scena "Edera Velenosa", prodotto da Proscenio Teatro, con regista Stefano Tosoni, un lavoro ispirato dal romanzo Giochi di Mano di Manuela Lunati e che, con il consenso del Ministero dell’Istruzione, viene anche rappresentato all’interno degli istituti scolastici per arrivare ai giovani e diventare un veicolo di ascolto e di sensibilizzazione rispetto al problema.

La storia narra la relazione violenta e prevaricatrice in cui la protagonista Laura, interpretata dall’attrice Venusia Zampaloni, dopo un primo periodo di idillio in cui crede di aver trovato nel suo compagno il ‘principe azzurro’, vede il rapporto cambiare e deteriorarsi, con il sorgere di situazioni di prevaricazione che le impediscono di reagire, fino ad immobilizzarla.

Il tema è di stringente attualità, perché sempre più spesso la cronaca racconta di donne vittime di abusi e comportamenti che sfociano anche in tragedie, come il drammatico caso di Giulia Cecchettin. L’ingresso è gratuito e si consiglia la prenotazione del posto tramite il sito Eventbrite. L’evento vede la collaborazione dell’Azienda Teatri e dell’amministrazione comunale di Civitanova, in partnership con l’agenzia Eclissi Eventi.

re. ma.