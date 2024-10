Edicola-cartoleria nel container

"I negozi aperti rappresentano un presidio per il territorio", dicono Sandro Bisbocci e Daniela Cinti, marito e moglie, della storica cartolibreria-edicola Calbucci di Camerino. Dopo il terremoto dell’ottobre 2016, hanno cercato un’area comunale per posizionare il container, operativo dal marzo 2017. Non potendo infatti delocalizzare nel tendone montato per le attività commerciali (prima del Sottocorte) – non sarebbe stata una sistemazione idonea per i prodotti di carta – hanno optato per quest’altra strada. La Regione ha coperto il 70% della spesa del modulo. Prima del sisma il negozio si trovava in via Lili, in centro. "In generale c’è meno giro, qualcuno è andato a vivere fuori – spiega la coppia –. Crediamo che per noi la pensione arriverà quando saremo ancora qui, nel container".