Edicola della stazione: "Restiamo operativi"

I treni si fermano in estate, ma non l’attività dell’edicola della stazione, che rimarrà regolarmente aperta. "Continueremo a essere a disposizione con quotidiani, riviste, ricariche, bibite e snacks, oltre a biglietteria per treni e pullman, pagamenti bollette, money transfer e spedizioni – spiegano dall’edicola –. È possibile l’ingresso in stazione sia dal cancello verde che dal lato opposto vicino alle toilette. Quindi la stazione non chiude in estate e l’edicola rimane come presidio per i servizi alla città, al quartiere e ai viaggiatori".