"Edifici inaccessibili, lo scoprite solo ora?"

L’ascensore nella Torre civica continua a essere al centro del dibattito a Potenza Picena. Per il consigliere di minoranza Stefano Mezzasoma (M5S) e l’ex deputato Mario Morgoni (Pd) quest’opera non rappresenta una priorità per i disabili e che piuttosto un ascensore servirebbe in municipio. E la replica del segretario cittadino di Fratelli d’Italia Celestino Faraci non tarda ad arrivare. "È un’opera inserita nel più ampio programma di riqualificazione del centro storico che questa maggioranza sta perseguendo e che, tassello su tassello sta cercando di concretizzare – afferma Faraci (nella foto) –. Saranno poi i cittadini a giudicare sui fatti. È vero che alcuni uffici pubblici e anche il palazzo comunale necessiterebbero di essere maggiormente fruibili anche da persone con disabilità. Sindaco, giunta e maggioranza se ne stanno occupando, tant’è che nella rinnovata delegazione comunale di Porto Potenza Picena è stato installato un ascensore che prima non c’era. Ogni nuovo progetto, a nostro avviso, deve prevedere un ascensore per un’accessibilità diffusa, come segno di civiltà. Si sta lavorando su progetti per l’abbattimento delle barriere architettoniche sia sul Palazzetto del Podestà, sede dell’anagrafe del capoluogo, che sul palazzo municipale". E passa quindi al piano politico. "Una domanda sorge spontanea: visto che il centrosinistra ha governato ininterrottamente dal 1995 al 2014, prima con Morgoni poi con Paolucci, si accorgono solo ora di questa problematica? Perché non l’ hanno risolta quando ne avevano il potere? Delle due l’una: o faccia di bronzo o memoria corta".