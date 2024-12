"Edificio completato entro il 2025"

"Non è vero che i lavori dell’Ex imbottigliamento (nella foto il rendering) sono fermi. Ci sono state delle vicende giudiziarie, ma sono ripresi da qualche mese. La platea è praticamente finita e nei primi di gennaio contiamo di iniziare ad avere la struttura in acciaio. Questo edificio dovrebbe essere completato entro il 2025, tra fine estate e inizio autunno", ha detto il presidente Assm Nando Ottavi. All’Ex imbottigliamento andranno la riabilitazione, alcuni ambulatori medici, una spa e probabilmente la medicina dello sport. Il presidente Ottavi ha ribadito la necessità di aumentare i ricavi "altrimenti chi ci seguirà potrebbe trovare difficoltà nel chiudere i bilanci", avendo la municipalizzata dei costi fissi da sostenere. Ottavi ha parlato anche dell’acqua, essendo l’Assm gestore del servizio idrico. "Avevamo proposto una società consortile spa in cui potessero entrare le società e i Comuni ma una parte dei sindaci si è opposta e non sono arrivate altre proposte sul fronte acqua pubblica. Se malauguratamente l’acqua dovesse passare a qualche multinazionale privata, la colpa non è nostra né dell’amministrazione. Abbiamo fatto il massimo".