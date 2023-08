Edificio ex mattatoio, tetto rovinato: terminati i lavori di manutenzione

Terminati i lavori di manutenzione del tetto, particolarmente ammalorato dal tempo, dell’edificio noto come ex mattatoio con la compartecipazione economica della Comunanza agraria Pioraco-Costa. Ad annunciarlo è l’amministrazione , guidata dal sindaco Matteo Cicconi. L’immobile ospita al seminterrato l’associazione Alvap, al piano terra i ragazzi del gruppo Gufi Verdi e al primo piano, la Comunanza agraria, che ha appunto contribuito all’intervento in questione.