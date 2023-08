Edili: firmato l’integrativo Maggiore formazione e indennità per chi abita lontano dai cantieri

di Paola Pagnanelli

Maggiore formazione e maggiori indennità per chi abita lontano dal cantiere e per il pasto. Ance e sindacati hanno firmato il nuovo contratto integrativo per l’edilizia, "ma qui mancano le istituzioni, che sembrano non avere a cuore le condizioni di lavoro dei 5mila operai di questo comparto". Ieri mattina, nella sede di Confindustria, il segretario generale di Fillea Cgil Matteo Ferretti, il responsabile territoriale di Filca Cisl Jacopo Lasca e la responsabile territoriale di Fenea Uil Filomena Palumbo, e il presidente Ance Macerata Carlo Resparambia hanno presentato il nuovo accordo integrativo provinciale, efficace dal primo agosto. "Sono passati quattro anni e mezzo dal precedente, durante i quali ci sono stati numerosissimi incontri tra sindacati e parte datoriale, soprattutto per sviluppare la cultura della sicurezza, anche alla luce di un incremento anomalo degli infortuni. L’obiettivo è di promuovere tutte le azioni per migliorare la qualità delle opere, migliorando il benessere di chi ci lavora". "Nel settore – ha aggiunto Ferretti della Fillea Cgil – abbiamo un aumento del 30 per cento della massa salariale e dei lavoratori. Il nuovo accordo integrativo prevede aumenti per le indennità di trasferta e mensa. Per la mensa c’è un aumento di 50 centesimi rispetto all’indennità precedente, anche se stanno aumentando le imprese che si attrezzano per fornire un pasto ai lavoratori. Per la trasferta sono aumentate di due euro le fasce precedenti, e abbiamo aggiunto 17,5 euro per la fascia oltre i 120 chilometri. Ci sono anche indennità di trasporto da casa al cantiere e anche per chi accompagna i colleghi al lavoro. Poi il lavoratore deve fare almeno 16 ore di formazione prima di entrare in cantiere, e anche per questo ci sono indennità". "Tutto è partito da una mappatura della situazione – ha proseguito Lascia della Filca Cgil -. Qui ci sono 5mila lavoratori edili e 580 imprese. Il 66 per cento dei lavoratori arrivano da fuori provincia. Le ore di viaggio sono un problema serio di sicurezza. C’è chi fa un’ora di auto e chi ne fa tre, perché i lavoratori arrivano anche da Umbria e Abruzzo. Le aziende sono tenute per legge a comunicare la residenza dei dipendenti, ma la norma è da sempre disattesa". Il rischio è che i lavoratori facciano molti chilometri, o che siano ospitati in luoghi inadeguati. "Ma l’ultima volta che siamo stati convocati in prefettura era dicembre – ha continuato Lasca -. Le parti dimostrano maturità su alcuni temi, ma ci aspettiamo che le istituzioni ci seguano". Il nuovo integrativo prevede un abbattimento dell’aliquota contributiva per le aziende, e il rinnovo dell’elemento variabile della retribuzione. Palumbo ha sottolineato l’importanza dell’accordo per il cantiere più grande d’Europa. "L’accordo colma le carenze istituzionali. Dove vivono i lavoratori delle imprese di Bolzano o Caserta che lavorano qui? La normativa antimafia impone un controllo, ma è inapplicata. È gravissimo che ancora non sia stato convocato un tavolo in prefettura per l’applicazione del protocollo, qui ci sono centinaia di aziende di fuori regione di cui non sappiamo nulla. La ricostruzione non deve aiutare gli opportunisti, ma essere una opportunità per il territorio".