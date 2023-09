Edilizia: ok per tre interventi

L’Usr, Ufficio speciale ricostruzione, ha pubblicato tre decreti di edilizia residenziale pubblica per Pieve Torina, Gagliole e Sarnano. Il primo riguarda le tre unità immobiliari (più una destinata ad attività turistico-ricettiva) di via Sant’Agostino, a Pieve Torina, per cui ci sono un importo di 1.167.463 euro e un progetto che dopo la demolizione dell’edificio prevede di restituire le medesime qualità che aveva prima di subire i danni del terremoto. I lavori sono in corso, invece, a Sarnano, dove il contributo di 620.000 euro servirà a riparare i nove alloggi Erap Marche distribuiti sui tre piani di via Aldo Moro. Stesso discorso a Gagliole, in via Bottacchiari, dove l’intervento sulle cinque unità immobiliari (con annessi garage nei locali seminterrati) sta volgendo al termine per un importo di 285.500 euro. "Si tratta di riparare i danni e di migliorare sismicamente l’edificio – spiegano dall’Ufficio speciale ricostruzione - attraverso il rinforzo da ambo i lati della muratura".