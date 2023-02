Edilizia residenziale pubblica, bando per formare la graduatoria

Il Comune di Tolentino ha lanciato un bando per la formazione della graduatoria degli aspiranti all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ad un canone di locazione inferiore a quello del mercato degli affitti). Sono necessari ovviamente determinati requisiti, come essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all’Unione europea o cittadini di Paesi che non aderiscono all’Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale. L’elenco completo dei requisiti si può trovare sul sito istituzionale del Comune. La domanda di partecipazione deve essere redatta utilizzando esclusivamente gli appositi moduli disponibili all’ufficio patrimonio di piazzale Europa (tel. 0733.901270-901275) e scaricabili dal sito istituzionale. La richiesta dovrà pervenire al Protocollo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando, cioè entro il prossimo 14 aprile. La graduatoria degli aspiranti assegnatari è formata mediante l’attribuzione dei punteggi in base al regolamento comunale. Gli alloggi che di volta in volta si renderanno disponibili, saranno assegnati dal Comune secondo l’ordine della graduatoria, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell’assegnatario.