"Educare al meglio è l’obiettivo"

"Le nuove regole sono nella logica di una scuola che deve educare i ragazzi nel modo migliore possibile". Il pensiero di Maria Chiara Lepore, studentessa di quinto superiore del liceo scientifico Galileo Galilei di Macerata. "Sono personalmente favorevole, – dice – alla bocciatura diretta in caso di 5 in condotta poiché influisce per me in maniera netta e decisa sul comportamento di un ragazzo e ne dà un’idea complessiva e generale". Maria Chiara conclude dicendo che l’esame di riparazione di educazione civica, in caso di sei in condotta alla pagella finale potrebbe non essere totalmente adeguato, "credo che un credito formativo in educazione civica – continua –, possa non essere sufficiente a colmare le lacune in termini di comportamento di un ragazzo".