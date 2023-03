"Educare il cuore" con Galimberti

Nel prossimo anno scolastico una nuova scuola media si aggiungerà alle tre storiche esistenti in città: ad aprirla sarà My School, scuola d’infanzia privata, paritaria e multilingue, diretta dalla professoressa Annalena Matricardi che ne è la fondatrice. Sono 180 i bambini del territorio che frequentano My School, folta anche la lista di attesa. A loro si aggiungeranno, a settembre, negli spazi dello Stella Maris, quelli della scuola media. La direzione sta raccogliendo le iscrizioni, la lista dei richiedenti è lunga. Sarà una scuola media bilingue, com’è nel programma statutario.

"La nostra è soprattutto una scuola che vuole operare in stretta armonia con le famiglie - dichiara la Matricardi - che vengono in modo sinergico coinvolte nel processo educativo e formativo dei loro figli, in un periodo reso particolarmente difficile in questa società fortemente tecnologica".

E rientra proprio in questo contesto la dotta conferenza organizzata da My School che si terrà domenica alle ore 16.30 nell’aula magna dei Licei. Il tema è "Educare il cuore. Come valorizzare la sfera emotiva nella società digitalizzata". Un tema in linea con i tempi di smartphone e cellulari, spesso oggetto di facile regalo. Il relatore della conferenza è Umberto Galimberti, filosofo e uomo di cultura di grande spessore, spesso ospite come opinionista in dotti programmi televisivi.

g. f.