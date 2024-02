Educazione affettiva per gli studenti della Da Vinci

Corso di educazione affettiva-sessuale per i ragazzi delle scuole medie, al via la seconda edizione. Dal 14 febbraio, undici incontri all’istituto Da Vinci. Una iniziativa del Centro per la Famiglia del comune di civitanova, gestito dal Paolo Ricci, dedicata alla fase adolescenziale, attraverso il progetto Teen Star che coinvolge ragazzi e ragazze delle classi terze. Affronteranno un percorso di educazione affettiva-sessuale per migliorare la qualità delle relazioni potenziando dialogo, fiducia e il riconoscimento, in un momento della vita in cui è necessario uno sviluppo armonico di tutti gli aspetti della personalità e sarà anche un’occasione per conoscere il proprio corpo in relazione a sé stessi e con gli altri. Il corso, gratuito, si svilupperà attraverso undici incontri, ogni mercoledì dalle 15 alle 16, a partire dal 14 febbraio e ci si può iscrivere attraverso il qr code presente nella locandina pubblicitaria, sino ad esaurimento dei posti. Per le famiglie che vogliono ricevere informazioni più dettagliate è possibile partecipare all’incontro di venerdì, alle 21,15, nella sede Paolo Ricci in via Einaudi 144 dove potranno incontrare i tutor. Referente tecnico del progetto è Selene Bacchiocchi e i due tutor che terranno il corso saranno Fiorenza Torresetti e Vito Maurizi. Informazioni allo 0733/78361 o centro.famiglia@paoloricci.org. "Abbiamo voluto – dice l’assessore Barbara Capponi – dare la possibilità ai giovani di ascoltare le voci dei professionisti del settore".