Educazione alimentare, via a un ciclo di incontri

di Antonio Tubaldi

Al via a Recanati un ciclo d’incontri online sull’educazione alimentare organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con il comitato mensa. Questa sera alle 18.30 il pediatra Domenico Meleleo condurrà l’incontro sul tema "Acquisire salutari stili di vita". "La nostra amministrazione è da sempre orientata al dialogo e per questo ci siamo subito resi disponibili ad affrontare insieme le criticità che sono state sollevate da alcuni dati provenienti dal nostro comitato mensa, in relazione al cibo offerto a scuola", ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi. Come si ricorderà, infatti, da un’indagine condotta dallo stesso comitato tre studenti su quattro consumano a mensa solo la metà del pasto e il giudizio sul servizio non è proprio lusinghiero neanche da parte degli insegnanti (solo il 30,07% lo ritiene buono) né dei genitori dei quali solo il 40% lo promuove. Proprio da questi dati era giunto da parte del comitato l’invito all’amministrazione "in accordo con la Serenissima (cooperativa che gestisce la mensa, ndr), a pensare ad una campagna informativa mirata, volta ad informare famiglie e personale scolastico su ciò che viene somministrato a bambini ed insegnanti". Da qui l’impegno ad organizzare questo ciclo di tre incontri (tutti online al link: bit.ly3Xzv1Mc): oltre a quello di questa sera gli appuntamenti sono per venerdì 10 marzo alle 18.30 con Giulia Messere dell’Università di Macerata sul tema "Famiglie e scuola insieme per avviare a sani stili di vita" mentre mercoledì 29 marzo alle 18.30 Claudia Paltrinieri di Foodinsider chiuderà questo ciclo d’incontro con una relazione sul tema "A mensa per mangiare o per nutrirsi?" Soddisfatto, naturalmente, il presidente della comitato mensa del Comune Matteo Sciapeconi che ringrazia sindaco e assessore Nicolini "per condividere lo stesso obiettivo di migliorare l’educazione alimentare anche attraverso un dialogo continuo e costruttivo con genitori e scuole. Riteniamo fondamentale aiutare le famiglie a comprendere l’impatto positivo che una corretta alimentazione ha sui nostri bambini. Invitiamo pertanto tutti i genitori ed insegnanti a seguire gli incontri, sicuri che potranno essere anche oggetto di discussione ed approfondimento in famiglia così come in classe". "Come esseri umani siamo creature energivore: un bambino, ma spesso anche le altre fasce di età, mangia almeno 5 volte al giorno – ricorda infine l’assessore Paola Nicolini –. Per questo nutrirsi bene è fondamentale, sia in termini quantitativi che qualitativi".