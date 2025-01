Educazione emotiva, la mental coach Cesaroni alla Filarmonica

Domani alle 21.15 al teatro della Filarmonica si parlerà di educazione emotiva con la mental coach Roberta Cesaroni (foto). Patrocinato dall’assessorato alle politiche sociali del Comune con l’obiettivo di creare un momento di riflessione rivolto a genitori, insegnanti ed educatori sul tema dell’educazione, il format vedrà la partecipazione dell’attore Luca Violini, del violinista Marco Santini e della giornalista Agnese Testadiferro.

"L’educazione è divenuta una attività sempre più complessa che ci pone difronte nuove sfide per una crescita equilibrata dei nostri figli. L’educazione abbraccia anche lo sviluppo delle competenze emotive dei giovani. In un mondo sempre più interconnesso è fondamentale che le nuove generazioni imparino a riconoscere, esprimere e gestire le proprie emozioni e a saper sviluppare relazioni significative con il mondo dei pari e degli adulti. Questo incontro prosegue l’impegno concreto dell’amministrazione per supportare il ruolo genitoriale e tutti coloro che a vario titolo hanno a che fare con un ruolo educativo – afferma l’assessore ai servizi sociali Francesca D’Alessandro –. Con il progetto Famiglia al centro si sono voluti sviluppare interventi in favore delle famiglie e dei minori, per dare supporto e punti di riferimento importanti in un momento in cui l’azione educativa sembra perdere di efficacia".