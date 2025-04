Educazione sentimentale nell’epoca dell’IA. Serata con Galiano

Il festival "Emozioni digitali: educazione sentimentale nell’era dell’IA" porta a Treia un ospite d’eccezione: lo scrittore Enrico Galiano. L’appuntamento è per sabato, alle 21 al teatro comunale. Galiano presenterà il suo ultimo libro "Una vita non basta", dialogando con il pubblico sull’importanza delle emozioni nel rapporto insegnante-studente e, più in generale, nella vita di tutti. L’arte di ascoltare e il ruolo delle emozioni.

"In un tempo in cui la tecnologia sembra sovrastare l’empatia – affermano dal Comune –, Galiano ci guiderà in una riflessione su come l’ascolto e le emozioni possano fare la differenza nella formazione e nella crescita personale. Un viaggio tra aneddoti, storie di scuola e di vita, per riscoprire il valore di un’educazione sentimentale autentica".

La serata sarà condotta da Daniela Zepponi, digital strategist, che accompagnerà il pubblico in un confronto ricco di spunti. L’evento è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria su Eventbrite o tramite il numero 320.1888318.