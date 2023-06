Educazione stradale: consigli a tremila alunni

È finito un anno ricco di incontri da parte della polizia di Stato con gli studenti e gli insegnanti. La polizia stradale non smette di fare campagne nelle scuole, nella consapevolezza che l’azione repressiva non sia sufficiente, se non accompagnata dalla prevenzione e da un salto culturale, per comprendere che la sicurezza è un bene comune imprescindibile. La Polstrada ha portato nelle aule il messaggio dell’educazione stradale e del rispetto delle condotte di guida corrette, arrivando in ben 146 classi e coinvolgendo più di 2.900 alunni nelle Marche, nella maggior parte dei casi entusiasti degli incontri con i poliziotti. Le lezioni sono state arricchite da progetti interattivi come Icaro e Biciscuola, da video e frame significativi. Quest’anno si è aggiunto il progetto "Incroci" dedicato ai temi del rischio che si incontra anche nell’ambito virtuale e ferroviario.