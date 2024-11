"Efebo d’oro", il prof Mancino premiato a Palermo per il miglior saggio

Anton Giulio Mancino, docente di cinema a Unimc, vince l’Efebo d’oro al Film festival di Palermo per il miglior saggio. Il premio "Nicolò Lombardo" gli è stato conferito per il volume "Pagine girate. Nuovo cinema Pirandello", con il trattamento inedito de "La balìa" di Marco Bellocchio in appendice. Il riconoscimento, nato nel 1983, è stato assegnato in passato anche a Bernardo Bertolucci, Lina Wertmuller, Giuseppe Tornatore, Carlo Lizzani e Gianni Amelio. Il titolo del volume, "Pagine girate", ha il doppio senso di "voltare pagina" e "girare" ex novo con la macchina da presa le celebri "pagine" narrative e sceniche pirandelliane. Per oltre un secolo, infatti, la galassia dell’audiovisivo è incorsa nel fraintendimento della fedeltà all’originale che il concetto di "adattamento" alimenta, a differenza del "disadattamento", che invece rende coerenti le esigenze specifiche del mezzo filmico. Occorreva perciò uno sguardo capovolto, per restituire ai film la parte che spetta loro nell’affrontare i testi di Pirandello.