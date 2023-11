"Effetto Cecchettin, più richieste di aiuto"

di Lorena Cellini

Effetto Giulia Cecchettin in provincia di Macerata, dopo l’omicidio della ventiduenne negli uffici della polizia sono aumentate le denunce presentate da donne che subiscono violenza. Un dato reso noto nel corso della presentazione dell’iniziativa della Questura della ‘Stanza protetta’, creata in Commissariato e riservata alle vittime di violenza, donne ma anche minori. E’ stata inaugurata dal questore Luigi Silipo, dalla vice questore e referente regionale per il Forum contro la violenza di genere Patrizia Peroni, dalla dirigente della Digos Nicoletta Pascucci e dal commissario Fabio Mazza. Una iniziativa che ha accompagnato le celebrazioni della Giornata, il 25, internazionale del contrasto alla violenza contro le donne. "Facciamo tutti un esame di coscienza perché quello che accade non va bene e se la situazione è questa vuol dire che tutti abbiamo sbagliato", sono state le parole con cui il questore ha aperto il suo intervento nel quale ha ribadito, rivolto soprattutto agli uomini, che "non si possono tollerare comportamenti invasivi, e allora basta con i cellulari controllati, basta con frasi come ‘sei mia’ e basta con il sequestro sentimentale. C’è bisogno di una rivoluzione culturale, e i ragazzi e gli uomini che ancora hanno queste idee si facciano aiutare". La stanza dedicata alle vittime di violenza si trova all’interno del commissariato, è un ambiente protetto ed è stata inaugurata a Civitanova "perché questa città è centrale in provincia" ha spiegato Silipo. Quanto ai numeri del fenomeno sul territorio, non sono stati forniti "ma – spiega Peroni – registriamo qualche denuncia in più rispetto al passato, anche per la sinergia con il Centro Antiviolenza provinciale e per una maggiore consapevolezza e fiducia maturata dalle vittime nell’aiuto che possono trovare dalle istituzioni. Negli ultimi giorni c’è stato anche l’effetto Cecchettin e abbiamo registrato più richieste di aiuto, perché notizie gravi come queste allarmano e perché le donne si rendono conto che non si può gestire il fenomeno della sopraffazione". Da Elena Clementi, presente in rappresentanza della Poltrona Frau che ha gratuitamente provveduto all’allestimento della stanza protetta, un ringraziamento al questore "per l’opportunità che ci ha offerto di contribuire ad aiutare le vittime di violenza. Siamo da più di sessant’anni sul territorio e siamo felici di poter partecipare a queste iniziative".

Nel pomeriggio anche un banchetto informativo della Questura al centro commerciale ’Il cuore adriatico’.