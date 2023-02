Effetto jackpot, boom di giocate al Dolce Forno

di Lorenzo Monachesi e Francesco Rossetti "Qualcuno è entrato solamente per comprare una quota del sistema, comunque prima delle 11 sono stati venduti i sistemi che solitamente erano acquistati in una giornata. Un cliente mi ha chiesto come funziona il gioco, gli ho spiegato le regole e se ne è andato con la nostra schedina". È l’effetto onda lunga al bar pasticceria Dolce Forno di Montecassiano dopo la mega vincita al Superenalotto che ha fruttato 4milioni e 123mila euro a cinque giocatori che con 5 euro si sono messi in tasca la schedina dei sogni venduta da Barbara Baldo, moglie di Daniele Giaconi, che è il titolare del locale assieme alla sorella Lucia. Dietro al bancone Baldo serve i clienti, assieme a Sara Monti, e stampa i sistemi. "Ogni giorno – racconta – preparavo sui 30 sistemi che ho già venduto in mattinata, e allora ne stampo altri scegliendoli come sempre tra quelli già preparati dalla Sisal". Nel bar pasticceria è appeso sopra la macchina del caffè un cartello rosso in cui è scritto con grandi caratteri la vincita record di oltre 20 milioni e in confronto impallidiscono quelli vicini che annunciano i 500 o i mille euro assicurati dai vari Gratta...