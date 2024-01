Effetto Sinner sul nostro tennis: "Campi pieni e corsi a gonfie vele, gli appassionati sono sempre di più"

L’effetto Sinner sui campi da tennis maceratesi è evidente: il movimento tennistico in zona, già molto attivo, risente positivamente delle vittorie del giovane altoatesino. Se è presto per notare gli effetti del trionfo agli Australian Open, i successi del 2023 hanno favorito una crescita del movimento. Campi sempre pieni, tornei locali partecipati e tanta attenzione allo sport. "Anche dopo la vittoria dell’Italia in Coppa Davis – sottolinea Dania Battistelli, consigliera del circolo tennis di Civitanova –, lo slancio attorno al tennis è aumentato. Inoltre Jannik Sinner è, soprattutto per i più piccoli, un vero e proprio mito, non solo in ambito strettamente sportivo. Dalle parole che utilizza, sempre precise e bilanciate, si evince di trovarsi davanti a una bella persona". Il circolo tennis di Civitanova conta cinque campi tra terra rossa, battuta e sintetico: "I campi sono sempre molto frequentati, in questo periodo ancora di più. La sua giovanissima età aiuta, e lui funge "da volano" per questo sport". Giovanni Torresi, ex tennista e proprietario del circolo tennis e padel in via Dante a Macerata, dice: "Molti chiamano per prenotare, nel breve periodo avremo sicuramente un riscontro molto positivo. Sembra di rivedere il periodo in cui Panatta vinse a Parigi e Roma. Ci fu un vero boom. Al netto di ciò, il movimento tennistico va molto bene. Come vice presidente del Coni Marche – aggiunge Torresi –, dico che siamo molto orgogliosi di questo ragazzo, che porta beneficio a tutto lo sport italiano, con i ragazzi che vogliono emulare il campione". Fabiano Tombolini, presidente dell’associazione tennis Macerata, che ha due campi da padel e sei da tennis, sottoscrive: "Ultimamente il movimento tennistico è sicuramente in grande crescita. La vittoria di domenica è la ciliegina sulla torta di un intero movimento, che è molto partecipato. Ragazzi e adulti affittano il campo, abbiamo associati e molte offerte, persone di ogni età che frequentano corsi e lezioni. I nostri campi, con le strutture rinnovate, sono sempre pieni. Sinner è un grande esempio di tennista, e avere, soprattutto per i più giovani, un punto di riferimento come lui invoglia i ragazzi a crescere. Noi cerchiamo di sfruttarlo nel nostro settore giovanile, che è di buon livello. Da un anno a questa parte abbiamo molta partecipazione, con un netto aumento, di ore giocate e di iscritti ai nostri corsi".

