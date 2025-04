Efficientamento energetico alla scuola Mestica

Il terzo progetto elaborato dal Comune di Civitanova e approvato dalla giunta comunale per la ricerca di fondi vincolata all’efficientamento energetico negli edifici pubblici – anno 2025 – riguarda la scuola Mestica di via Quasimodo, nel quartiere di San Marone. In questo caso l’intervento concerne la sostituzione degli infissi della palestra e delle aule al piano terra blocco sud/est per un importo complessivo di 165mila euro, Iva compresa.

L’ufficio tecnico comunale ha inviato il progetto di fattibilità tecnico economica richiesto dall’avviso Cse 2025 "Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica", che prevede il finanziamento a fondo perduto fino al 100 per cento delle spese ammissibili.

Gli altri due progetti che sono in attesa dello stesso finanziamento ministeriale riguardano la scuola di via Tacito e la Casa studenti anziani.

Il geometra dell’ufficio tecnico comunale Matteo Baldassarri è il responsabile unico del progetto.