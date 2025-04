Efficienza energetica. Comune a caccia di fondi per la scuola San Marone

Avviate dal Comune le pratiche per ottenere fondi destinati alla sostenibilità e all’efficienza energetica degli edifici pubblici ed erogati dal Ministero dell’Ambiente. Tra gli immobili di proprietà del Comune, per i quali si devono eseguire interventi di efficientamento energetico, c’è il complesso scolastico San Marone in via Tacito. Dalla diagnosi energetica redatta sono emerse diverse proposte di manutenzione inerenti l’efficientamento energetico, tra le quali la sostituzione degli infissi esterni. La previsione di spesa è di 175.000 euro, mentre la realizzazione dell’intervento è subordinata all’esito della richiesta di ammissione a finanziamento. Se positivo, la spesa troverà copertura per 169.000 euro con fondi per la sostenibilità e l’efficientamento energetico e per 5.960 euro con fondi dell’ente, che verranno individuati in caso di ammissione di finanziamento.