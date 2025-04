Efficienza energetica. Nuovo progetto

Tra gli edifici comunali per i quali sono necessari interventi di efficientamento energetico, l’amministrazione di Civitanova ha individuato anche la Palazzina tecnologica di via Marinetti. Si tratta del secondo progetto approvato dalla giunta, dopo quello della scuola di via Tacito, per la richiesta di finanziamenti a fondo perduto tramite bando ministeriale. La casa studenti anziani ha caratteristiche costruttive non efficienti e impianti tecnologici vetusti. Perciò ha i requisiti per partecipare all’avviso "Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica". Si tratterà di sostituire gli infissi esterni e del relamping, da finanziare con 205mila euro.