Egiziano iscritto a Unimc: "Volevo studiare solo qui"

"Ho seguito il cuore e all’università Al-Azhar del Cairo ho scelto di studiare l’italiano come prima lingua". Lo studente egiziano Badr Elshorah, nato 28 anni fa a Mansoura, sta ora completando gli studi a Macerata dopo la laurea triennale in Egitto in Lingua e letteratura italiana. "Parenti e amici - ricorda - spingevano affinché studiassi il tedesco perché da noi conoscere quella lingua permette di avere retribuzioni più alte e un futuro garantito. Ma per me la scelta è stata in un certo senso facile quando mi sono chiesto cosa mi sarebbe piaciuto tra parlare e ascoltare italiano o tedesco".

Elshorah, cosa ha di speciale la cultura italiana vista dall’estero?

"È molto presente in Egitto. Prendiamo il cibo, basta uno chef italiano perché un ristorante diventi famoso. La moda, da noi i vostri marchi sono rinomati e ricercati. C’è poi un’intensa collaborazione con l’Istituto italiano al Cairo e il centro archeologico e le varie iniziative richiamano molte persone".

Ora lei cosa studia a Macerata?

"Sono iscritto al secondo anno di Lingue moderne per la comunicazione internazionale".

Quando è arrivato a Macerata per la prima volta?

"Il 16 settembre 2021. Era la mia prima volta in Italia, il visto per motivi di studio mi era stato negato nel 2016 e nel 2018".

Quali sono i traguardi che si pone studiando all’estero?

"Innanzitutto è sempre stato un obiettivo fare la Magistrale in Italia. Mi piace questa nazione di cui sto studiando la lingua e la cultura. Sono arrivato a 27 anni lasciando un lavoro in Egitto che mi permetteva di sistemarmi, ma la borsa di studio di Unimc è stata più forte di tutto".

Cosa aveva di speciale?

"Mi dava la possibilità di continuare gli studi in un corso che non si basava solo su letteratura e linguistica, ma c’è traduzione, interpretariato e dopo averlo frequentato mi è piaciuto ancora di più essendo più pratico che teorico".

Chi l’ha informato della borsa studio Unimc?

"Un amico".

C’era solo l’ateneo di Macerata che le dava questa opportunità?

"No, ho vinto una borsa di studio dell’ateneo di Torino e della Ca’ Foscari che da noi è molto nota".

Cosa aveva di speciale quella maceratese?

"Era più conveniente e poi mi ha impressionato la comunicazione, nel senso che ricevevo risposte dall’ateneo dopo poco tempo e questa celerità mi ha trasmesso sicurezza".

L’importo della borsa di studio le ha consentito di mantenersi?

"Mi ha dato la possibilità di vivere e di dedicarmi allo studio, senza non ce l’avrei fatta perché potere contare su una borsa di studio ti permette di avere la testa libera e di concentrarsi sul corso universitario".

Qual è stata la prima impressione della città?

"Sono rimasto colpito dal verde e dai tanti saliscendi, in Italia non è una novità a differenza dell’Egitto che si sviluppa su una pianura".

Quali sono state le difficoltà da superare per un giovane che si trova lontano da casa e in una realtà nuova?

"All’inizio ho conosciuto gli studenti egiziani, con il tempo ho stretto nuove amicizie e mi sono ambientato".

L’ateneo cosa dovrebbe fare per migliorare e arricchire l’offerta?

"Nel mio corso aggiungerei i box da interpretariato, basterebbero 5-6 cabine".

I suoi genitori e parenti sono venuti a trovarla?

"No, ma mi piacerebbe tantissimo se potessero venire ad aprile per la laurea. Mi sono informato, ma è complicato per i visti".

Cosa le è rimasto del suo intervento dello scorso anno all’inaugurazione dell’anno accademico? "Innanzitutto non mi aspettavo quell’invito, un po’ mi ha sconvolto, sul palco ero teso ma penso che alla fine sia andata bene. Pronunciare quel discorso mi ha fatto tornare indietro nel tempo, mentre parlavo si sono affacciati i precedenti "no" dell’ambasciata alle mie precedenti richieste di un visto".

Adesso è qui, e cosa nel futuro?

"Il mio prossimo step è trovare qui un lavoro o fare un dottorato".