Egiziano si arrampica sulla gru. Salvato dalla polizia locale

Allarme a Tolentino, per un uomo arrampicato su una gru. È successo sabato pomeriggio. Intorno alle 10, su segnalazione dei carabinieri, una pattuglia della polizia locale è andata in piazzale Gabrielli. Sulla gru di un cantiere edile era salito un 30enne, con le peggiori intenzioni. L’agente Altieri allora ha raggiunto il secondo piano dell’edificio, e ha iniziato a parlare con l’uomo, cercando in ogni modo di convincerlo a desistere da quel progetto insano. Con tatto ed empatia, l’agente è riuscito a persuadere l’uomo e così sono scesi insieme. Affidato al personale sanitario, il 30enne è risultato in buone condizioni fisiche. Essendo senza documenti, il soggetto è stato dunque accompagnato nella caserma della Compagnia carabinieri di Tolentino per il fotosegnalamento e l’identificazione. L’accertamento ha rivelato che l’uomo era un egiziano, irregolare in Italia. Per questo è stato denunciato per la violazione delle norme sull’immigrazione. L’episodio ha richiamato alla mente gli episodi di febbraio, quando alcuni operai egiziani si arrampicarono su una gru per una protesta sui pagamenti per i lavori edili.