Egle Asciutti alla guida dell’associazione Coscioni

L’associazione "Luca Coscioni" entra nel territorio maceratese. Con una assemblea è stata costituita la cellula locale del movimento che, dal 2002, agisce in tutta Italia per la promozione della libertà di ricerca scientifica e l’affermazione delle libertà civili e dei diritti umani. Tra i temi e gli obiettivi cui più si è battuta (e si batte) l’associazione, figurano l’eliminazione della barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza ed auto-determinazione. Intitolata all’attivista e politico italiano stroncato dalla Sla, l’associazione adesso si affaccia nel capoluogo e nella provincia, ovviamente con l’intenzione di svolgere attività di sensibilizzazione e promozione sociale in tema dei diritti civili. Promotrice dell’iniziativa e attuale coordinatrice della sezione è Egle Asciutti (foto), avvocata di Macerata. Per informazioni o per aderire, scrivere a cellulamacerata@associazionelucacoscioni.it.

Andrea Scoppa