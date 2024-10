El Grito, appuntamento al Feronia: "Nuova visione artistica del circo"

Nella splendida cornice del teatro Feronia tornano gli appuntamenti con lo Stabile di Innovazione Circense, il centro di produzione dedicato al circo contemporaneo firmato El Grito. In collaborazione con Amat e il Comune di San Severino, da ottobre a marzo, un sabato al mese, il grande circo contemporaneo internazionale va in scena e la condirettrice artistica Fabiana Ruiz Diaz annuncia le prime tre compagnie ospiti: Okidok, El Grito e MagdaClan. "Nomade per vocazione e storia, reduce dalla lunga tournée estiva, il Sic per il terzo anno consecutivo propone al teatro Feronia la sua visione di circo contemporaneo. Una rassegna che mette in scena l’alternativa artistica e culturale di un linguaggio che sta conquistando il pubblico" spiegano gli organizzatori. Ad aprire, sabato alle 20.45, una delle più irriverenti compagnie internazionali: dal Belgio arrivano gli Okidok con "Slips inside". Lo spettacolo adatto a tutta la famigllia ha reinventato l’arte del pagliaccio arrivando a concepire personaggi che lasciano emergere il loro "clown interiore".

Sul palco due artisti letteralmente messi a nudo che, con indosso soltanto dei buffi mutandoni, si sfidano in un’esilarante gara di salti mortali sbagliati ed equilibrismo surreale. Una comicità originale che, senza l’utilizzo di parole, riesce a far sbellicare grandi e piccini di ogni nazione. Sabato 16 novembre, Fabiana Ruiz Diaz presenterà "Un amour en couleur", la sua ultima opera. Un linguaggio flessibile, comico, che accende lo stupore e mette in scena i virtuosismi dell’acrobata aerea Ruiz Diaz, dell’equilibrista Pietro Barilli e del giocoliere Felipe Flores; tre personaggi, accompagnati dalle note del musicista Fabio Guandalini, alla ricerca di ciò che l’uomo ha perduto da tempo: la felicità improvvisa del momento presente. Il 7 dicembre è la serata di "Eccezione" del MagdaClan, un trittico di circo contemporaneo. Tutto ha inizio con un’azione quotidiana: la preparazione di un caffè da cui, giocando con l’ironia a sfidando le leggi della fisica, parte un’incredibile effetto domino. Prevendita presso la Pro Loco dal martedì precedente lo spettacolo, vendita al botteghino del Feronia dalle 18 del giorno dello spettacolo. Info: 0733.638414, 0733.634369, 071.2133600.