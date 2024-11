El Grito, nel vivo il festival del circo. Sul palco "Un amour en couleur"

Per la prima volta sul palcoscenico di un teatro arriva "Un amour en couleur", il nuovo spettacolo di circo El Grito. Appuntamento sabato alle 20.45 al teatro Feronia con il lavoro firmato da Fabiana Ruiz Diaz, codirettrice artistica della rassegna di circo contemporaneo arrivato per la sua terza stagione a incantare e divertire San Severino. Dopo l’irriverenza e la maestria dei belgi Okidok, che a ottobre hanno fatto sbellicare il pubblico del Feronia, Ruiz Diaz propone una ricognizione giocosa sui colori dell’animo umano che si offrono in contrasto all’epoca fredda e commerciale che viviamo. Ecco che "Un amour en couleur" rappresenta un viaggio verticale verso la purezza dell’infanzia.

Tre i personaggi sul palco, alla ricerca di ciò che l’uomo ha perduto da tempo: la felicità improvvisa del momento presente. Le note del flamenco fanno danzare, in un equilibrio impossibile, vorticosi tacchi a spillo rossi mentre il verde volteggia sicuro nell’aria e si prende gioco del giallo, il blu rompe la forza di gravità facendo piroettare sfere magiche. Un cabaret della fantasia, dove spuntano grandi pittori, improbabili strumenti musicali e ritmi sensuali. Lo spettacolo, in rapporto diretto con il teatro, dà vita a una narrazione sul conflitto fra tenebre e luce che drammatizza, attraverso composizioni e coreografie a tre corpi, l’assenza stessa del colore nel mondo di oggi. "“Un amour en couleur“ – spiega Fabiana Ruiz Diaz – è nato da una ricerca sui colori, con i tre personaggi a incarnare i colori primari, in una lotta contro il grigio, simbolo dell’alienazione e della monotonia del mondo moderno. Si è sviluppato attraverso acrobazie mozzafiato e coreografie aeree che infondono vita e speranza, riempiendo il palcoscenico di vibrante energia". Biglietti 12 euro (ridotto 8); prevendita alla Pro Loco dal martedì precedente lo spettacolo, vendita al botteghino del teatro dalle 18 del giorno dello spettacolo. Info: 0733.638414/634369, www.comune.sanseverinomarche.mc.it, http://www.sic-elgrito.com.