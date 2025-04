Elcito approva il nuovo statuto. Commissariamento al termine

Sta per terminare il commissariamento della comunanza agraria di Elcito. Era stata disposta dall’Unione montana Potenza Esino e Musone nel luglio 2024 per contrasti interni che ne avevano paralizzato, da alcuni anni, l’attività. Lo scorso 24 febbraio, con oltre sei anni di ritardo rispetto a quanto previsto dalla normativa, la comunanza ha approvato il nuovo statuto, passaggio indispensabile per aggiornare il funzionamento del dominio collettivo alle direttive statali. Nei prossimi giorni lo statuto adeguato sarà trasmesso alla Regione e al commissario per gli usi civici, per la presa d’atto. Conclusa positivamente la fase commissariale, la comunanza agraria di Elcito dovrà a sua volta uniformare il proprio operato alle nuove disposizioni. Questo, fa sapere il Comune di San Severino, "le consentirà di dare una gestione operativa efficace a una istituzione locale che ha oltre sette secoli di vita ma che, per le trasformazioni nel frattempo venutesi a determinare, prima tra tutte lo spopolamento del territorio, ha corso il rischio di scomparire". Basti pensare che i residenti si sono ridotti a due o tre unità abitative anche se, nel frattempo, non c’è solo stata una crescita dell’interesse da parte di turisti e visitatori, ma ha iniziato ad affermarsi anche la presenza abitativa e il protagonismo di nuovi utenti, molti tra questi discendenti da famiglie un tempo residenti.