Elcito si tuffa nel Medioevo

Per la chiusura del Palio dei Castelli 2023 tornano le feste medievali nel suggestivo borgo di Elcito. Da domani alle 19.30 fino a domenica nel fiabesco borgo arroccato sulla pietra delle alture prospicienti San Severino si vivranno le atmosfere medievali. Le feste medievali sapranno trascinare gli ospiti in un’atmosfera unica, allietata di giorno dall’allegro chiasso dei mercanti, dal lavoro sapiente degli artigiani e dalle gesta dei belligeranti, degli arcieri e dei balestrieri e di sera dai deliziosi prodotti dei mastri birrai e dalle note dei musici. I più piccoli saranno ammaliati dal fascino severo degli accampamenti militari, dall’abilità dei giocolieri e dal volo dei rapaci. Le osterie resteranno aperte sino a tarda notte. L’evento, in collaborazione con la Pro Elcito, offre la possibilità di un servizio bus navetta gratuito con partenza a ciclo continuo dal parcheggio dell’abbazia di Valfucina. Il palio di quest’anno ha avuto una partecipazione da record con oltre duemila figuranti e delegazioni del Palio del Duca Acquaviva Picena, della Corsa alla spada e Palio di Camerino, gli arcieri de Varano e Tamburini "Emma Magini" di Camerino, il Palio dei Terzieri di Montecassiano, l’ente Palio San Floriano di Jesi ed il gruppo storico di Fiuminata. A loro il presidente dell’Associazione, Graziella Sparvoli, rivolge il proprio ringraziamento così come al Comune, alla Pro Loco, ai castelli, rioni, agli arcieri e balestrieri del Palio, al gruppo Tamburini Phoenix, Compagnia Grifone della Scala, al Comitato Centro storico e Pro Castello e a tutti coloro "che hanno collaborato ed ai tantissimi volontari che hanno reso possibile un’altra, indimenticabile, edizione del Palio dei Castelli".