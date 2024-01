"Eleonora sempre nei nostri cuori"

A cinque anni dalla perdita di Eleonora Giustozzi, anche quest’anno sono comparsi in città alcuni manifesti con foto della cara ragazza, accompagnati da frasi toccanti per ricordare una persona speciale. Si dice che a lasciarci presto sono sempre le persone migliori, che hanno toccato nel profondo e, nonostante la loro scomparsa, resteranno sempre nei nostri cuori per poter tenere vivo il loro ricordo. Se posso immedesimarmi nell’animo in primis dei suoi famigliari, mai ti dimenticheremo Eleonora, sarai sempre nei nostri cuori, nella nostra anima, nei nostri pensieri quotidiani e, ogni giorno, ci mancherà il tuo sorriso, la tua gioia di vivere, l’amore che ci hai donato e le tue figlie sarnno la tua piu grande eredità. E, se posso dire un significato di questi manifesti, secondo il mio modesto parere servono per poter portare nell’animo e nei pensieri delle persone il suo ricordo e portarci a non smettere mai di parlare di lei. In questo modo si proverà ad annullare la terribile distanza che ci separa. Leggevo la frase di un grande teologo "Le persone non muoino mai se le hai nel cuore. Puoi perdere la loro presenza, la loro voce, ma cio che hai imparato, ciò che ti hanno lasciato, questo non lo perderai mai. Questo può ritardare l’abbraccio che avrei voluto darti oggi in un domani in cui saremo di nuovo insieme. Questo non è un addio, ma un arrivederci".

Sandro Cipolletti