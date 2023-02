Eletto a Treia il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, importante organismo di partecipazione alla vita democratica locale presente in città ormai dal gennaio 2015. Giulia Sciapichetti è stata eletta nuovo baby sindaco mentre il suo vice è Sebastiano Bianchi e la segretaria Caterina Bartoloni. Diverse le idee dei giovani treiesi che, con un atteggiamento propositivo e tanta voglia di rendersi attivi nel contesto della propria città, hanno avanzato delle proposte alla giunta comunale. "Dalla cultura allo sport – fa sapere l’amministrazione – i ragazzi si sono dimostrati interessati a vivere gli spazi potendo condividere progetti e una maggiore socialità, che tanto è mancata, soprattutto ai più piccoli, negli ultimi anni a causa della pandemia. Ecco, dunque, tra le proposte quella di uno spazio pubblico in centro storico da poter utilizzare come una biblioteca nella quale consultare e prendere in prestito dei libri; l’individuazione di spazi di aggregazione che favoriscano l’incontro tra ragazzi e, non ultimo, la possibilità di allestire gli spazi verdi con attrezzi ginnici in cui poter svolgere attività sportiva all’aperto". Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze è costituito da Tommaso Bruschi, Maria Eva Vintila, Giulio Parenti, Denis Raffaello Sescu, Maria Gloria Calamite, Adam Jamani, Isabella Cervigni, Nikola Nikolli, Davide Paoli, Maria Laura Rapaccini, Leonardo Barbetta e Martina Carletti.

g. g.