Eletto il nuovo consiglio comunale dei ragazzi È il gruppo "al femminile" a ottenere più voti

Al plesso scolastico "Don Ricci" è stato eletto il nuovo consiglio comunale dei ragazzi. La maggioranza dei voti è andata al gruppo "Piccole cose grandi progetti Little things big projects" a totale trazione femminile. Elette per questa nuova legislatura: Anita Midena (sindaco), Emma Lancioni (vicesindaco), Gaia Cesari, Maisa Hammami e Beatrice Giacomozzi. I programmi presentati dai giovani candidati hanno interessato molti punti della vita sociale del borgo e sono state avanzate all’amministrazione proposte riguardanti il miglioramento dei servizi per i giovani (spazi pubblici, sport, biblioteca) e l’implementazione dell’offerta scolastica ma anche la messa a disposizione degli stessi studenti per attività sociali come il volontariato verso i più bisognosi e gli anziani, la creazione di giovani guide turistiche museali per persone con disabilità e l’organizzazione di giornate all’insegna dell’ambiente e della raccolta di rifiuti nel territorio. "Molto soddisfatto del lavoro svolto dagli studenti e felice che ci sia un nuovo Consiglio a gestione femminile – commenta il sindaco Matteo Pompei –. Ho avuto il piacere di assistere alla presentazione dei programmi delle tre liste e sono rimasto stupito dai contenuti. Ora dobbiamo realizzare quanto più possibile delle proposte. Il mio grazie va a tutti gli studenti che hanno partecipato, alla dirigente dell’istituto comprensivo ’Leopardi’ e ai docenti".