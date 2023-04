Eletto il nuovo direttivo della Pro Loco: Castagna ottiene più preferenze

E’ stato eletto il nuovo direttivo della Pro Loco di Potenza Picena, che nei giorni scorsi ha registrato anche l’ingresso di diversi giovani ai vertici dell’associazione. Insomma, la Pro Loco continuerà a vivere e a organizzare la festa del Grappolo D’Oro, perché ormai rinnovata e piena di energie. Questo è emerso sabato, quando si sono svolte le votazioni per il rinnovo delle cariche. Alla fine, sono stati ben 104 i soci che hanno eletto gli 11 membri del neo direttivo, che da adesso guideranno l’associazione per i prossimi tre anni. In ordine, chi ha ricevuto più preferenze è stato il presidente uscente Giuseppe Castagna (76), poi Gerry Cotronè (59), Maurizio Pantella (59), Massimo Lavini (57), Francesca Paoloni (56), Simone Giacobbi (55), Alessandro Chieppa (49), Rachele Pagnanini (45), Sofia Pagnanini (45), Linda Carlocchia (29) e Stefano Carlocchia (28). Il prossimo passo, ora, sarà la riunione tra i membri del direttivo dove saranno assegnate internamente le cariche, e cioè quelle di presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere. "Probabilmente ci incontreranno dopo Pasqua, quindi la scelta delle cariche andrà a finire per la prossima settimana – spiega il presidente uscente Giuseppe Castagna –. Ma intanto c’è molta soddisfazione perché abbiamo un direttivo rinnovato, con l’entrata di nuove persone e pure con diversi giovani, tra cui under 30". Quanto a chi verrà indicato dalla maggioranza del neo direttivo per ricoprire la carica di presidente, tutti gli indizia portano a pensare che sarà ancora Giuseppe Castagna l’uomo scelto per guidare la Pro Loco. "Vedremo che deciderà il direttivo, per ora di questo non si è discusso – aggiunge Castagna –. Comunque, dopo che stabiliremo le cariche, inizierà immediatamente il nostro lavoro per programmare le manifestazioni estive a Potenza Picena, e dunque anche per organizzare la 61esima edizione della festa del Grappolo D’Oro, che ci sarà a settembre".

Giorgio Giannaccini