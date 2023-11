Elettricisti e termoidraulici con o senza esperienza Aziende del settore ristorazione, edile, impiantistica e formazione cercano personale con esperienza o in età di apprendistato. Sedi di lavoro: Massa Fermana, Alto Maceratese, Tolentino e cantieri vari in provincia di Macerata. Invio CV entro il 24/11 (25/11 per impiantistica) a centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it indicando codice offerta.